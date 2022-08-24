飛彈落入日本近海 專家：警告不要干預台灣問題

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（中央社台北24日電）中國軍事專家宋忠平近日表示，共軍進行演習時，發射的彈道飛彈有數枚落入日本專屬經濟區（EEZ），中方藉此傳遞若日本干預台灣問題，自衛隊和駐日美軍基地也會成為打擊對象。

宋忠平接受日媒共同社的專訪時，做上述表示。

美國眾議院議長裴洛西8月初訪台，引起北京不滿，後續北京展開數日圍台軍演，當中發射的彈道飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。

宋忠平受訪時表示，這次軍演最大的意義是震懾台獨，警告域外勢力，包含美日，不要干涉中國內政。同時再次演練了針對台灣軍事鬥爭準備的作戰預案，是最大的收穫。

宋忠平指出，與1996年的台海第三次危機相比，共軍的作戰實力、軍事能力、武器裝備性能今非昔比。

他稱，「當時美國2個航母戰鬥群耀武揚威，來威懾解放軍。現在的美國航母只能躲在遠海，而不敢在中國近海輕舉妄動。」

至於共軍發射的飛彈落入日本的EEZ，宋忠平表示，一旦美日軍事介入台灣問題，妄圖製造兩個中國，共軍必然堅決反制。

他指出，日本和美軍在亞太的軍事基地並不遠，不要指望挑起軍事爭端，美國和日本本土還能保全本土安全。

宋忠平還宣稱，「我個人認為琉球群島地位未定，其主權不是日本的，也就不存在什麼日本專屬經濟區。」

至於北京還發布了「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，當中指出「和平統一」基本方針不變，被問及若無挑釁，中方為實現和平統一可以等待100年？

宋忠平回應，解決台灣問題不能沒有時間表，當前有2條路，一是和平手段，「一國兩制是最佳選擇」；二是非和平手段，一勞永逸解決問題。

至於美中是否會因台灣有擦槍走火的風險，他表示，「如果美國一意孤行挑釁中國台灣問題，中美爆發衝突的可能性是存在的」。日本本土沒有戰略縱深，奉勸日本不要配合美國印太戰略共同遏制中國。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110824