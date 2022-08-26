外媒：國有金融機構不配合 北京重振房市遇挑戰

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（中央社台北26日電）據報導，一些官方支持的中國金融機構不願響應北京「對陷入困境的房地產行業提供支持」的呼籲，擔心這類風險會對公司資產負債表造成影響。

綜合路透社、美國之音（VOA）中文網報導，消息人士說，在沒有北京明確財政支持的情況下，一些機構的高管小心謹慎，生怕與資金緊張的房市開發商接洽業務後，要處理自身潛在的損失。

消息人士說，由於當局越來越多追究發放不良貸款和作出不良投資決策的員工責任，針對處於困境的房企提供融資已成為讓人擔憂的問題。

2020年夏季以來，中國房地產行業一直處於危機中，監管部門當時要求房地產去槓桿，導致一些開發商債務違約，建案難以完工交付。這些問題讓潛在購屋者卻步，房地產投資、房屋銷售和新房建設都大幅下滑。

路透社稍早曾援引消息人士說，隨著房地產行業債務危機惡化，中國銀行業監管機構正對一些地方和外國借貸機構涉及房地產行業的貸款進行審查，以評估系統性風險。

報導說，一些中國金融機構不願為苦苦掙扎著的開發商提供資金，顯示北京在幫助重振房市方面面臨挑戰，而且選項有限。

消息指出，當局最近數週舉行了多次閉門會議，鼓勵銀行及證券公司在內的其他金融機構支持房市開發商的融資。

據表示，中國人民銀行（央行）雖然一直鼓勵推動政府背景的金融公司為實力較強的房企提供融資支持，但人行至今避免發布具體指示。

2家國有銀行和3家政府背景的資產管理公司的官員說，儘管收到多輪要求支持房地產業的監管「窗口指導」，但他們自今年初就開始減持地產債券。（編輯：周慧盈/邱國強）1110826