更多編輯台推薦新聞：
書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

陸稱柬台人使館求助 陸委會：否定中華民國存在

2022/8/26 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北26日電）台灣人在柬埔寨遭遇詐欺騙局持續延燒。中國大陸駐柬埔寨使館聲稱，曾收到10餘份台灣民眾的求助信。陸委會對此表示，北京用柬埔寨議題進行操作，實則否定中華民國存在的事實。

陸委會今天發布書面回應指出，針對國台辦利用柬埔寨議題，刻意發布對國人採取領事保護措施等新聞操作，表面上宣傳提供幫助，實質目的卻在混淆國際上對我國主權的認知、否定中華民國存在的客觀事實，「我們絕不會接受」。

陸委會表示，對於陸方藉機對台統戰分化的惡劣行徑，陸委會嚴正表達不滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民眾在海外遇有緊急特殊狀況，政府駐外館處均會竭盡全力提供國民海外協助。對於柬埔寨人口販運案件，目前行政院已召集成立組成專案小組積極處置，並持續營救國人，除主動清查可能受害者並協助立案，也積極透過外交管道與各國政府合作。

中國大陸國台辦先前聲稱，在海外的台灣民眾遇到什麼事，「祖國都是他們的堅強後盾」，可以即時聯繫中國駐外使館請求幫助。（編輯：邱國強）1110826

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族