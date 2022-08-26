陸稱柬台人使館求助 陸委會：否定中華民國存在

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（中央社記者呂佳蓉台北26日電）台灣人在柬埔寨遭遇詐欺騙局持續延燒。中國大陸駐柬埔寨使館聲稱，曾收到10餘份台灣民眾的求助信。陸委會對此表示，北京用柬埔寨議題進行操作，實則否定中華民國存在的事實。

陸委會今天發布書面回應指出，針對國台辦利用柬埔寨議題，刻意發布對國人採取領事保護措施等新聞操作，表面上宣傳提供幫助，實質目的卻在混淆國際上對我國主權的認知、否定中華民國存在的客觀事實，「我們絕不會接受」。

陸委會表示，對於陸方藉機對台統戰分化的惡劣行徑，陸委會嚴正表達不滿。

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陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民眾在海外遇有緊急特殊狀況，政府駐外館處均會竭盡全力提供國民海外協助。對於柬埔寨人口販運案件，目前行政院已召集成立組成專案小組積極處置，並持續營救國人，除主動清查可能受害者並協助立案，也積極透過外交管道與各國政府合作。

中國大陸國台辦先前聲稱，在海外的台灣民眾遇到什麼事，「祖國都是他們的堅強後盾」，可以即時聯繫中國駐外使館請求幫助。（編輯：邱國強）1110826