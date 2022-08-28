美軍艦通過台灣海峽 解放軍稱全程跟監警戒

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（中央社台北28日電）美國海軍今天證實兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦例行性通過台灣海峽，對此中國「東部戰區」指出，美艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍全程跟監警戒，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

「東部戰區」新聞發言人施毅陸軍大校今天表示，美兩艘巡洋艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。

施毅說，戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

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美國海軍第七艦隊今天在聲明中表示，巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）今天例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

美軍聲明還說，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110828