北京為明清閉關鎖國翻案 分析：服務政治現實

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（中央社記者張謙香港29日電）中國社會科學院下轄的一個課題組最近為明清的「閉關鎖國」政策翻案，有香港媒體認為，此舉有為現實政治服務之嫌，在COVID-19疫情清零總方針上，中國現在基本上是「與世隔絕」。

星島日報今天刊登文章指出，明清的閉關鎖國導致中國近代落後已經成為主流觀點，甚至寫入大陸教科書。社科院下轄的中國歷史研究院課題組最近發布「明清時期『閉關鎖國』問題新探」文章，認為上述觀點過時、站不住腳，明清採取的是「自主限關」，具有合理性。

據轉述，課題組的文章表示，明清的「閉關鎖國」是「特定時代歐洲中心主義影響下的文化產物」，明清採取的是「自主限關」，並未阻斷中國對外貿易的發展和中西文化交流互鑒。

課題組的文章表示，「其動機是維護國土安全、文化安全，是面對外部襲擾，特別是面對西方殖民侵略威脅時，採取的防禦性自我保護策略」。

但星島日報的文章強調，連結到該院的強大背景，如此為「閉關鎖國」翻案，顯然並非純粹的學術討論，有為現實政治服務之嫌。

文章認為，雖然課題組也指出明清政府的「自主限關」政策有侷限性，導致消極防禦，加劇了軍事和技術的落伍，但無疑為「閉關鎖國」翻案才是主旋律。

此外，值得注意的是，這並非學者的一家之言，而是來頭甚大的中國歷史研究院課題組。

據指出，中國歷史研究院成立於2019年1月，隸屬於中國社會科學院，當時中國最高領導人親致賀信，希望「加快構建中國特色歷史學學科體系、學術體系、話語體系」。

文章表示，該院由正部級的中國社科院黨組副書記、清史專家高翔兼任院長，課題組應該就是由高翔親自掛帥。

文章指出，最近幾年，隨著中國的強勢崛起，美國加大了對中國的遏制，中國與西方關係緊張，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，中國又因為採取「動態清零」，基本上「與世隔絕」。

為此，中國在政治上強調國家安全，經濟上提出「內循環」。

文章認為，聯繫到當下的局勢，課題組文章的用意似乎也不言自明，「以打造理論和歷史經緯支撐」。（編輯：李雅雯）1110829