中國疫情燒不停 多個省市中小學開學延期

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（中央社台北31日電）中國自7月底以來爆發的這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至今燒不停，時值各級學校即將開學之際，包括四川、甘肅、青海等多個省市中小學，紛紛宣布延期開學。

據人民日報公眾號「學習大國」彙整，天津市中小學9月1日起暫時實施線上教學，返校與恢復實體授課時間將延後數天。

遼寧省瀋陽市中小學校（含中等職業學校）暫緩返校開學，9月1日起實施線上教學，具體返校開學時間另行通知，當地大專院校與中等職業學校須在學生返校前10天，向疫情防控指揮部呈報防控方案，經審批和可自9月1日起，分批有序返校開學。

遼寧省大連市中小學校（含中職學校）暫緩2022年秋季學期開學返校，自9月1日起實施線上教學；幼稚園、校外培訓機構暫停實體授課，確切開學返校和恢復實體教學時間根據全市疫情防控形勢再確定。

海南省三亞市初三、高三年級原則上9月5日起實施線上教學，以減少疫情對學生學業的影響。幼稚園、中小學其他年級暫不開展線上教學。

四川省成都市延遲秋季開學時間，各類校外培訓機構暫停實體授課，並暫停中小學和幼稚園的校園託管。

甘肅省中小學開學時間將錯區域、錯層次、錯時、錯峰 分級分類開學，按照高中、初中、小學、幼稚園的順序依次開學，原則上全省高三年級按原計劃開學、初三年級9月1日後安排開學、其他年級（幼稚園）9月5日後安排開學。

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青海省西寧市原定的8月27日至30日小學新生報名、8月27日初一新生報到、8月28日高一新生報到、9月1日其他年級學生報到時間延遲。

9月1日，西寧全市義務教育階段學校非起始年級學生和高中（含中職學校）學生線上報到、開學，小學一年級、初中一年級、幼稚園、特殊教育學校開學報到時間及中小學返校複課時間，經呈報方案審定後另行通知。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110831