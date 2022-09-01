中國穩經濟 李克強：相關政策9月上旬應出盡出

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（中央社台北1日電）COVID-19疫情及因應的防控措施重創中國經濟，國務院總理李克強昨天表示要再推進穩經濟政策發揮效能，「接續政策細則九月上旬應出盡出」，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

為了穩經濟，此前李克強已連番召開會議，近期由部級官員擔任組長的「穩住經濟大盤督導和服務工作組」更分赴福建、湖南、湖北、河南、浙江、山東、江蘇等19省，督導推動落實相關政策。

進入9月，官方準備推出更多政策，應對國內外經濟挑戰。新華社報導，李克強昨天在北京主持國務院常務會議時表明要再推進穩經濟一籃子政策發揮效能，「接續政策細則九月上旬應出盡出」，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

會議提到「支持剛性和改善性住房需求」，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款，促進汽車等大宗消費等。

報導說，昨天會議聽取工作組匯報，要求從8方面推進穩經濟政策發揮效能。一是在用好新增人民幣3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求；將上半年開工項目新增納入支持，在第三季形成更多實物工作量。

二是擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。三是出爐支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。

四是引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。五是對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，項目落地後補辦手續。

六是支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。七是國務院再派一批督導和服務工作組赴若干省份。八是各地要建立督導和服務工作機制，保證資金不挪用等。

中國政府將今年經濟成長目標定為5%左右，但經過上半年多地因疫情「封城」等影響後，分析多認為，要達標幾乎已不可能。

國務院常務會議昨天表示要「保持經濟運行在合理區間，努力爭取最好結果」。外界普遍預期，中國今年經濟成長率最高只能達4%左右。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110901