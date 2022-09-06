中國8月平均氣溫22.4度 61年來同期最高

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（中央社台北6日電）今年8月中國各地接連出現高溫，據中國氣象局發布數據顯示，中國今年8月平均氣溫22.4度，較往年同期高出約1.2度，創下61年來歷史新高；有267個國家氣象站單日最高溫追平或突破紀錄。

中國氣象局今天舉行新聞發布會，就近期中國天氣情形進行分析和預測。

今年8月各地接連出現高溫，據發布，今年8月中國全國平均氣溫為22.4度，較往年同期高出約1.2度，創下1961年來同期最高的紀錄。

在8月間，全中國有500個國家氣象站的單日最高氣溫刷新歷年同期紀錄。其中重慶北碚、湖北竹山、四川合江等267站，單日最高氣溫更是追平或突破氣象站設站以來的紀錄。

中國氣象局指出，從今年6月13日至8月30日，中國中東部地區出現持續性、大範圍的高溫天氣，而且強度大、極端性強、影響大，綜合強度為1961年有完整氣象觀測紀錄以來最強。

8月間，全國平均高溫日數5.2天，較往年同期多2.7天，同樣為1961年以來同期最多。西南東北部、華中中南部、華東中南部及陝西南部等地高溫日數普遍有20至30天，比往年同期普遍多15至20天。

中國氣象局進一步提到，8月時，全國共發布6.5萬則預警訊息，較去年同期增加26%，高溫成為主要預警事件。其中，高溫紅色預警訊息發布數量占8月紅色預警訊息發布總量的87.8%。

除了高溫，8月降雨量也偏少。據發布，今年8月全中國平均降雨量82.4毫米，較往年同期減少23.1%，為1961年以來同期第3少。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110906