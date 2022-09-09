中共政治局會議：習近平將領導20大再接再厲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京9日電）中共中央政治局今天召開會議，研究擬提請19屆七中全會討論的中共20大報告、黨章修正案等草稿。會議認為，要把20大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章。

會議並認為，中共20大要從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署，在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下，團結帶領全黨全國各族人民「再接再厲」、頑強拼搏、攻堅克難，不斷開創中國特色社會主義新局面。這一表述，象徵總書記習近平可望在中共20大後繼續領導全黨。

新華社報導，這次政治局會議認為，把20大確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，將使黨章充分體現「馬克思主義中國化時代化」最新成果，充分體現中共19大以來黨中央提出的「治國理政新理念新思想新戰略」，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進「全面從嚴治黨」的新要求，更好「以偉大自我革命引領偉大社會革命」。

會議提到，黨的20大根據「新形勢新任務」對黨章進行適當修改，有利於全黨「更好學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章」，更好把中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程推向前進。

根據報導，今天舉行的政治局會議，議程包括「19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告稿」（中共20大報告草稿）、「中國共產黨章程（修正案）稿」、「19屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的工作報告稿」。並審議「19屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告」及「關於黨的19大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。

同時，這次會議還聽取了上述3個報告草稿「在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告」。會議決定，根據這次會議討論的意見進行修改後，將這3份文件草稿提請中共19屆七中全會討論。

會議認為，中共20大是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，對鼓舞和動員全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重大意義。

會議提到，中共20大要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，深入總結黨領導人民推進改革開放和社會主義現代化建設的生動實踐和新鮮經驗，從新的時代條件出發，針對中國改革發展面臨的新形勢新任務，堅持人民對美好生活的嚮往就是黨的奮鬥目標，從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署。「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，團結帶領全黨全國各族人民再接再厲、頑強拼搏、攻堅克難，不斷開創中國特色社會主義新局面」。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1110909