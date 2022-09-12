新疆庫爾勒市靜態管理7天 官方曾認封控面過大

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（中央社台北12日電）中國再有城市因疫情被封控。新疆庫爾勒市多個低風險區陸續有新發病例，全市今早10時起實施臨時性靜態管理7天。3日前官方才承認劃分高風險區範圍過大，部份居民長時間被封控而情緒不穩。

據陸媒報導，新疆庫爾勒市疫情防控工作指揮部12日發出公告，指10日晚九鼎市場檢出陽性病例，以及環境採樣呈陽性，11日多個低風險社區相繼出現新發病例，存在很多不確定因素，對全市疫情防控帶來新的巨大挑戰。

公告表示，為及時切斷人流，盡快阻斷疫情蔓延，庫爾勒市疫情防控工作指揮部決定，自12日10時起全市實行臨時性靜態管理措施，暫定7天，官方將盡最大努力保障物資供應。

環球時報官方微博此前引述「庫爾勒零距離」微信公眾號9日通報，當地官方承認疫情防控出現短板及不足，包括本輪疫情流行的Omicron變異毒株BA.5.2，載毒量更高、傳播力和隱匿性更強、傳播更快、可控難度更大，但當局防控措施不夠精準，使疫情反覆，連續6天社會面清零後，又在多個低風險社區檢測出陽性病例，且個別陽性病例溯源難，對疫情防控帶來極大挑戰。

通報又指，人與人及人與物的閉環管理方面有漏洞，導致社會面隱匿傳播鏈沒有徹底切斷，一些社區反覆出現陽性感染者。

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官方又承認對疫情發展應變力不足，反應不夠快，流調溯源慢，管控措施不到位，未能及時阻斷疫情傳播，以及高中低風險區的調整不夠及時，高風險區網格劃分過大，「使過多居民長時間封控在家中，造成部分居民情緒不穩定」，對市民「表示深深的歉意」。

有中國網友1日已在社群平台微博留言，指庫爾勒市有些地方已被劃作高風險區20天，「請問一下精準防控是喊口號嗎？口口聲聲查旅居史，二十天沒出門了，你查，不可笑嗎？我們要生活，也希望你們也能看到民意，真真正正保障民生，而不是敷衍了事！」（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110912