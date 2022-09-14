國台辦回應邱太三4點意見：擺出緩和姿態甩鍋

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（中央社記者邱國強北京14日電）針對陸委會主委邱太三7日對緩和當前台海情勢提出4點意見，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，這些意見「顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答陸媒提問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，這4點意見實際上是「極力掩飾『民進黨當局』依美謀獨、抗中保台導致台灣形勢緊張的事實，是顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人」。

她接著提出4點聲稱，首先「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，從來就不是一個國家，哪裡來的所謂主權呢」。「台灣問題」本質是「中國內政」，這是任何人、任何勢力都「無法改變的歷史和法理事實」。

朱鳳蓮又說，大陸一貫主張通過平等協商實現「和平統一」，而體現「一個中國」的「九二共識」，就是兩岸相互尊重的政治基礎。「民進黨當局」否定「九二共識」就是「一手關閉了兩岸平等協商的大門」，說明他們「根本沒有緩解兩岸緊張形勢、以和平的方式解決政治分歧的誠意」。

朱鳳蓮宣稱，以和平方式「實現祖國統一，是最符合台灣同胞和中華民族的整體利益」，「一國兩制」是為了解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出的最具包容性的方案，是「和平、善意、民主、共贏的方案」。

她又說，「民進黨當局不斷謀獨挑釁、外部勢力加緊以台制華，是台海局勢緊張的根源」。大陸「正告民進黨謀獨挑釁是死路一條，挾洋自重是自取滅亡」。

邱太三7日晚間以視訊方式向美國智庫發表演講，針對緩和當前台海情勢提出4點意見：恃強而自負無法服人」；「以人民為中心」應成為兩岸風險管控的主要關切；敦促北京務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機；台海的安全攸關各方利益，台灣戰略的重要性，植基於民主制度與價值。他並強調，「我們不接受任何『解決台灣、侵犯主權』的所謂政治方略或制度安排」。（編輯：周慧盈）1110914