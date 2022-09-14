傳債務引發監管查資金往來 復星集團：子虛烏有

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（中央社台北14日電）中國復星集團近期頻繁減持股票和出售旗下資產，引發外界對其債務狀況的憂慮。復星國際執行總裁龔平今天說，外媒報導監管部門要求國企要查與復星合作情況一事「純屬子虛烏有」。

根據經濟觀察網，昨天外媒一則相關報導加劇了市場對於復星集團財務狀況的擔憂。復星集團包括旗下多家A股公司以及相應債券今天表現不佳，市場信心低迷。

報導稱，「中國監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口」。今天上午，復星國際執行總裁、CFO龔平說，上述報導訊息不實，「純屬子虛烏有」。

龔平表示，復星已透過多個管道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，與復星合作的多家商業銀行從未收到相關通知。

根據復星國際2022年半年報數據，截至今年6月30日，復星國際流動性資產為人民幣3787.8億元（約新台幣1.7兆元），非流動資產為4709.0億元，合計8496.8億元；流動負債合計3754.0億元，非流動負債合計2757.6億元，合計6511.6億元。資產負債率為76.6%。

因此有分析認為，復星集團正承受6000多億元債務以及流動負債所帶來的壓力。

龔平對此表示，「復星上市主體報表上體現的總債務，是包括集團所有併表子公司（豫園股份，復星醫藥，葡保等）的債務，這些併表子公司是獨立的法人主體，其債務不由集團承擔」。

他說，所謂復星6000多億元債務，是一種「偷換概念的陳述」。特別因為保險業務本質是承保，負債率較高，所以合併報表口徑導致總債務較高。

至於近期復星頻繁減持和出售財產，據財聯社報導，龔平聲稱這是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合。並非僅為了應對目前的市場環境而作為。

他說：「但是我們也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化。」

復星集團董事長郭廣昌目前正在上海隔離。他13日在微博發文說，自己剛結束幾個月的海外差旅行程回國。

郭廣昌說，當前復星有近一半的產業和員工在海外。「作為一家植根中國的企業，中國永遠是復星最重要的根據地」，並表示「不論在海外還是在隔離期間，我都始終心繫著國內的業務」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110914