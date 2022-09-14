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星巴克逆勢拓展中國市場 擬新開3000家門市

2022/9/14 18:25
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（中央社記者邱國強北京14日電）在中國經濟成長陷入遲滯之際，星巴克今天公布「戰略願景」，規劃未來3年以平均每9小時開一家新門市的速度，在2025年將中國門市從6000家擴增至9000家，遍及300個城市。

若依全國門市數量計算，目前中國咖啡連鎖市場的霸主是本土品牌瑞幸，截至6月底已超越星巴克達7195家。而星巴克截至8月底則為5824家。

綜合香港經濟日報及中國財經媒體報導，星巴克（Starbucks）14日舉行全球投資者交流會，並公布「2025中國戰略願景」。

星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，截至2022財政年度結束（2022年10月初），星巴克中國旗下將達6000家門市，註冊會員人數有8500萬人，其中在過去90天內消費的「活躍會員」有1500萬人。

王靜瑛指出，中國作為星巴克的第2大市場，咖啡市場仍處於早期階段。隨著中國在2020至2030年間城市化率和中產家庭數量可望持續增加，人均咖啡消耗量也將穩步提升。面對廣闊的市場前景，星巴克也將持續加大對中國地區的投資。

星巴克在這項願景中揭示，計劃未來3年將全中國門市數量擴增50%，亦即2025年時拓展至9000家，並訂出營收成長1倍、獲利成長3倍的營業目標。同一時期，在中國的註冊會員數則計劃擴增至1.7億人，90天活躍會員人數則增加1倍。

此外，星巴克並表示，總投資額約人民幣11億元（約新台幣49億元）的星巴克「咖啡創意園」，將於2023年夏天在江蘇昆山正式建成啟用。

不過，上海4至5月封城，對星巴克中國今年營運衝擊頗大，2022財政年度第3季財報顯示，中國市場總營收較去年同期下滑約40%，門市銷售額更年減44%，也使星巴克的展店數量大幅下降，換算年均成長率僅有10%。（編輯：楊昇儒）1110914

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