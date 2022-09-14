國台辦批和緩台海情勢4意見 陸委會：認知差距大

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（中央社記者呂佳蓉台北14日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，陸委會主委邱太三提出和緩當前台海情勢的4點意見是「甩鍋大陸、欺騙世人」。陸委會今天回應，其發言與台灣人民的認知，有非常大的差距。

陸委會今天晚間發布書面聲明指出，邱太三提出的和緩當前台海情勢的4點意見，是強調兩岸關係本質是和平對等，主權民主絕不容侵犯，兩岸政治分歧應以和平方式化解。

陸委會說，邱太三提出中方必須以開放改革的思維處理問題、放棄施壓恫嚇行徑，並應正視我方、對等尊嚴互動等訴求合理正當。以國台辦發言的內涵觀察，其與台灣人民的認知理念，仍有非常大的差距。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從不曾被中華人民共和國治理管轄過，中共不願正視兩岸互不隸屬的現狀與事實，才是阻礙當前雙方關係發展的根本問題；更在當前世界格局劇變中成為區域安全的極不穩定因素。

陸委會最後指，已重申兩岸溝通的必要性，但是北京當局既設定矮化台灣的「一中原則」為政治前提，又一廂情願設計「一國兩制」統一終局，更不斷加大對台文攻武嚇，在法理及現實上完全無法立足，台灣人民絕對不會接受。

朱鳳蓮今天針對邱太三所提出的4點意見表示，這些意見「顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人」。（編輯：張淑伶）1110914