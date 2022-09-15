清零至上 上海颱風天排隊核酸檢測民怨沸騰

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（中央社台北15日電）中國官方通報，14日新增949例本土COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）。颱風梅花昨天登陸上海，許多常態核酸檢測點關閉，大批民眾冒大雨排長龍做核酸，民怨沸騰。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1083例（含確診與無症狀感染者），其中本土949例、境外移入134例。

其中新增本土確診126例，主要包括四川84例、西藏9例、內蒙古7例、廣東5例、廣西及貴州各5例、北京2例等。另本土無症狀感染823例，主要為貴州302例、四川159例、西藏101例、廣西55例等。

因颱風「梅花」來襲，上海昨天宣布浦東機場和虹橋機場航班取消，地鐵高架地面線路停運，另許多常態核酸檢測點也關閉。

但抗疫清零至上，上海民眾出行需要72小時陰性證明，因此大批民眾轉往少數有開的檢測點及醫院，冒雨大排長龍等待檢測，引爆民怨。

大批網友在中國社群媒體上發文，有人說上海人冒著大暴雨做核酸，為了趕第二天能搭地鐵，這個場面太悲壯了，大部分核酸點都關了，僅剩的幾個大排長龍。

有網友表示不少常態化地方都停止檢測，少數開放的地方，人們在馬路上排了足足數公里，頂著颱風冒大雨相擠為命，百姓真的是無可奈何、哭笑不得，並批「這種愚昧無知的做法不知是為百姓想還是為官帽想」。

在其他地區，成都先前防疫封控，因疫情緩和，宣布今天12時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序。

北京14日新增2例本土確診，目前累計增病例114例，主要是校園群聚感染。

香港方面，14日公布新增7579例確診，其中7418例屬本土感染，另新增10名患者離世。香港衛生防護中心表示，近日確診數字稍微回穩，但檢測只反映2、3天前的數字，需觀察是否會在中秋節假期後出現反彈。

澳門14日公布新增5例移入性無症狀感染，均自香港入境，目前累計為793例確診及1582例無症狀感染病例。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110915