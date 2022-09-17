港媒：習近平旋風外交 關鍵時點釋穩定訊息

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（中央社台北17日電）中國外交部將國家主席習近平本週的中亞之行稱為中共20大前「一次最重要的元首外交活動」。分析人士說，習近平這次外訪是在關鍵時點對世界釋放出關鍵性穩定訊息。

習近平14至16日出訪中亞國家哈薩克、烏茲別克，對兩國進行國是訪問，期間並出席在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在內的多國元首舉行雙邊會晤。

香港明報今天刊發文章表示，習近平這次出訪行程緊密、成果豐富，堪稱「旋風外交」，而分析則指「習近平此次外訪是在關鍵時點對世界釋放出關鍵性穩定信息」。

文章說，秋季外交向來是中國政壇的慣例。自北戴河休假結束後，紀念中韓建交30週年、中日邦交正常化50週年等外事活動相繼展開。

其中將於今天結束行程回國的全國人大常委會委員長栗戰書近日接連訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和韓國，並出席在俄國舉行的第7屆東方經濟論壇全會，被視為是為習近平出訪打前站，也體現出中國對周邊外交的重視。

對於習近平在COVID-19疫情爆發近3年來的首次出訪，文章引述分析說，出席上合峰會是其中重頭戲。

分析指出，當前國際形勢劇變、疫情延宕反覆，烏克蘭戰爭爆發後，現有的全球治理體系暴露巨大缺陷。在此背景下、全球面臨「寒冬」之際，中國與上合組織成員國、特別是中亞地區的務實合作至關重要。

中國國際問題研究院歐亞研究所副研究員韓璐表示，COVID-19疫後、中共20大前，中國領導人選擇中亞作為首訪地，主要是因為哈、烏兩國是中國的友好鄰國和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要沿線國家。

分析認為，習近平此訪可視作中哈、中烏關係進入發展新階段的標誌。中哈、中烏合作對「一帶一路」建設具示範效應；另這次推動的「中哈政府間產能與投資合作規劃」草案商談、中吉烏鐵路建設、中烏減貧合作機制等合作，值得外界關注。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110917