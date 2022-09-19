中國芯風暴再擴大 中芯國際董事任凱被查

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（中央社台北19日電）中國半導體產業「芯風暴」未歇，據官方通報，中芯國際非執行董事任凱因涉嫌嚴重違紀違法，受紀律審查及調查。任凱過去曾擔任國家大基金管理人，大基金的貪腐問題被視為這次風暴核心。

中國半導體行業大地震，包含晶片業大老路軍、丁文武在內，今年7月至今，多名和中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）相關的業界高層被查。大基金複雜的投資關係、運作模式欠缺嚴格監督使貪腐孳生等問題也浮上檯面。

據第一財經、南方都市報報導，在沉寂了近一個月後，中國中央紀委國家監委再度發布通報，指出中芯國際非執行董事任凱由於涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

據公開資訊，任凱現任國家開發銀行管理企業副總裁、華芯投資管理有限責任公司副總裁，過去曾經擔任大基金的管理人。而上述三間企業的關係極為緊密，華芯投資是由國家開發銀行的全資子公司國開金融投資成立，華芯投資則是大基金的主要發起人與投資人之一。

報導指出，在任凱之前，今年7月以來，已有多名大基金前任與現任的高層被調查，包含大基金總經理丁文武、前華芯總裁路軍、前華芯投資總監杜洋、投資三部副總經理楊徵帆、前投資二部總經理劉洋等人。

此外，前工業及信息化部部長肖亞慶於7月底因涉嫌違紀違法被查落馬。由於工信部負責中國的半導體政策，包括對晶片公司的補貼，因此有分析認為肖亞慶被查可能也與半導體產業監管有關。

任凱被查的消息傳出後不久，中芯國際隨即發表聲明。

據聲明，任凱除擔任中芯國際非執行董事、董事會戰略委員會成員職務外，未擔任其他任何職務，不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110919