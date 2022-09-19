中國海南才宣布社會面清零 又發現新增本土確診

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（中央社台北19日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）990例，本土佔807例。海南10日才宣布達成社會面清零，時隔一週又發現新增本土確診，當局不排除將發現更多社會面染疫者。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午通報，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診147例，境外輸入55例，本土92例中，四川48例，貴州12例，西藏11例，天津8例等。

新增無症狀感染者843例，境外輸入128例，本土715例中，貴州352例，西藏187例，四川47例，廣西29例，新疆19例，天津18例，黑龍江11例，海南11例等。

中國官媒健康時報網今天報導，海南10日才宣布達成高質量社會面清零，16日萬寧市又通報兩例新增本土確診。

萬寧市發現的首例病例與學校有關。據9月17日萬寧市就防疫情市召開的記者會，當地15日在例行學校核酸檢測中發現混管確診患者。

當局指出，萬寧0916疫情在常態化核酸檢測中發現，後續不排除從密接、高風險區人群中發現更多感染者的可能性。

除了海南浮現疫情復發的風險，防疫難的偏鄉也通報新增染疫。

健康時報網18日另報導，截至17日24時，貴州畢節市農村爆發的這波疫情已通報確診12例，無症狀感染者654例。

報導說，畢節市衛生健康局於9月2日通報首例確診，患者自8月31日7時從貴陽市乘客車，返回老家畢節市下轄的織金縣，14時到源俊二分店用餐。

民眾指出，源俊二分店是當地承辦酒席的餐館，織金縣濫辦酒席的情況非常嚴重，搬家、生子、結婚、滿月都得席開好幾桌。

防疫官員說，加上貴州偏鄉山高路遠隔離難，無法藉由頻繁的核酸檢測遏止病毒蔓延，而且鄉親缺乏戴口罩的意識。至於無症狀感染者佔大多數，凸顯病毒變異株Omicron的隱匿傳播特性。

官員指出，時序進入秋冬，如此病毒存活的時間更長並造成防疫的破口。

此外，日前解封的四川省成都市，香港網路媒體01今天報導，多位幹部因參加防疫工作會議期間，以手機拍攝簡報檔並透過通訊軟體發送造成防疫資訊外洩，成都市紀監委立案展開調查。

這些違紀官員包括，都江堰市委常委、宣傳部長李躍，青羊區衛健局黨組書記、局長劉詠梅，雙流區東升街道黨工委書記劉偉、怡心街道黨工委書記李德文等。

衛健委另通報，截至9月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬8326例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬7987例（境外輸入774例）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110919