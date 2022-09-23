李克強：中國堅持對外開放基本國策不動搖

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國國務院總理李克強22日向日本經濟界代表說，中國今年經濟下行壓力增大，將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。而中國將堅持對外開放基本國策不動搖。

央視新聞報導，李克強22日在北京與日本經濟界代表舉行高級別視訊對話會，並強調幾天後將是中日邦交正常化50週年，保持兩國關係健康穩定發展符合雙方利益，有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。並期許雙方在做好防疫工作前提下增加直航航班，便利人員往來。

李克強說，中日雙方要致力和平友好共處，恪守「中日四個政治文件確立的各項原則」，「客觀理性看待對方發展」，推動中日關係行穩致遠。而中國堅定不移「走和平發展道路」，希望中日相互尊重、平等相待、增進互信、妥處分歧，維護和平的外部環境、穩定的周邊環境，實現中日和地區國家共同發展。

他表示，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大。中方著力穩就業、穩物價，經濟運行保持在合理區間，總體呈恢復態勢。中方將堅持「實事求是、盡力而為」，爭取全年經濟發展達到較好水平。

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李克強強調，中國堅持對外開放基本國策不動搖，將繼續深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，嚴格保護知識產權。歡迎日本經濟界積極拓展中國市場，更好實現互利共贏。

根據報導，與會日方人士表示，日中是非常重要的合作伙伴。日本經濟界看好中國經濟發展前景，將積極拓展在華業務。期待兩國以RCEP生效實施為契機，擴大合作領域，密切人文交流，推動兩國、地區以及世界的和平與發展。（編輯：呂佳蓉）1110923