港澳移民留台工作座談 創業前輩分享經驗

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中華港澳之友協會24日在台北舉辦「2022港澳移民留台就業創業」座談會，探討港澳移民在台就業或創業的相關規範、注意事項與優勢。醒吾科技大學校長陳義文說，現在台灣對於港澳人士留台的相關政策越來越開放。 中央社記者吳柏緯攝 111年9月24日

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）港澳申請來台居留的人數越來越多，不少人留台工作、創業。中華港澳之友會今天舉辦座談會指出，目前的相關規範已經逐漸放寬，會中還有在台創業的港人以前輩身分提供建議。

中華港澳之友協會24日舉辦「2022港澳移民留台就業創業」座談會，邀請人力資源公司、觀光業者、移民律師與在台創業港人從不同面向分享港澳移民在台就業或創業的相關規範、注意事項與優勢。

座談會主持人醒吾科技大學校長陳義文在引言時，分享自身過往求學的經驗。他說，大約在民國70年代，身邊不少港澳籍的同學在畢業後都想要留台工作，但由於層層限制，因此很多優秀的同學無法留台，只能回到自己的家鄉。

他回憶，當時班上有一個很優秀的同學，由於無法找到符合規定薪資的工作，只好返回香港。後來創業有成，現在已經是大公司的老闆了。

陳義文說，比起過去，現在台灣對於港澳人士留台的相關政策越來越開放，如果有不足的部分也都是朝著更好的方向進行，因此所有人的反饋都很重要。

旅台投資創業港人楊建琳在會中分享來台創業1年多的觀察，她提到港人在台創業可以鎖定台灣沒有或是難買、獨一無二的服務與產品。此外，她也給想要投資移民的港人一些建議，包括放下香港的物價概念、了解台灣的消費力、詳細調查店面的人流，並善用網路工具行銷，讓更多人知道。

台北城大飯店董事長李承仲分享時提到，就他的觀察，港澳學生、移民在英文使用的能力上相較台灣學生更好，而且也會說粵語，這些都是優勢與加分項目，對於觀光、旅遊、航空等產業來說，若想要拓展事業版圖與服務，都是很適合的人才。

1111人力銀行公關經理黃楷元指出，除了語言能力外，港澳移民、學生的優勢還有包含國際觀、適應力、獨立作業能力。

然而，他也提醒，港澳人士來台也有一些限制，例如額外的行政程序、複雜的稅制等。

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黃楷元提到，由於企業雇用港澳人士可能需要另外協助申請居留證、工作證，雖然現在很多的行政程序都已經很簡單，但是多一事不如少一事，造成一些企業在任用人才時可能不會優先考慮港澳人士。

他建議港澳民眾有意來台生活、求職，可以先透過台港服務交流辦公室、外國人在台工作服務網等平台，把相關的行政程序處理好，對於求職而言會有不小的幫助。（編輯：楊昇儒）1110924