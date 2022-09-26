促消費穩經濟 中國免新能源車購置稅政策3度展延

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（中央社台北26日電）中國財政部等主管機關今天宣布，免除新能源車購置稅政策展延至明年底，是這項政策上路來3度延長。只要消費者採購規定的新能源車，就能免稅。此舉被視為刺激汽車消費、穩經濟措施。

中國國務院總理李克強今年8月中主持國務院常務會議時做出指示，延續免徵新能源汽車購車稅政策。在經過1個多月後，中國相關部門正式發布政策展延公告。

根據財政部、稅務總局、工業和信息化部今天聯合發布「延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策」的公告指出，針對購車日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間的新能源汽車，免徵車輛購置稅。

原本的期限是到今年年底，換言之，這項政策將再展延一年。

跟據發布，消費者只要購買官方發布的「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」上所記載的車款，均可享受政策紅利，免去部分稅賦。

據最新版本的「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」，乘用車、客車、貨車、專用車等4種車型，約300種車款都適用。其中，包含中國的「造車新勢力」小鵬生產的汽車。

中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

第一次免徵車輛購置稅原於2017年底到期，但由於刺激新能源汽車市場快速成長，因此延長3年至2020年12月31日。後來為了進一步促進汽車消費，又展延2年，至2022年底。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110926