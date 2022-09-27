20大前股市也得穩 中國要求避免大量拋售股票

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（中央社台北27日電）中共20大下月召開，會議前夕對於各層面的管控力道都加大，連證券市場都必須維穩。外媒報導，中國監管部門近日「口頭提醒」券商，在20大前避免大規模拋售股票，藉此維持市場穩定。

中共將於10月16日舉行第20次全國代表大會，隨著日期逼近，各項維穩工作的力道持續加大，以確保會議順利進行。

據路透社引述消息人士指出，近日中國證券監管部門加強了證券市場的監管措施，通知基金經理和券商，在20大之前盡量不要大規模拋售股票，以避免市場出現大幅波動。

上海證券交易所曾於7月下旬宣示在20大之前保持市場穩定，並表示將堅決防止資本市場出現大規模、快速的波動。

消息人士表示，具體內容是「避免異常交易活動，包括大規模拋售和買入」，這些指示並沒有透過官方正式的文件傳達，而是藉由上海和深圳證券交易所進行「窗口指導」（為確保政策落實，由中央向金融機構提出行政指令，督促配合）。

上海一家共同基金公司的法遵部門主管受訪時表示，沒有收到窗口指導，但在會議召開前，協助確保市場穩定「是基金經理人的當然責任。」

報導提及，受到COVID-19疫情、房地產動盪與地緣政治緊張等影響，中國的經濟成長走勢趨緩，證券市場連帶受到波及。中國主要的股票基準「滬深300指數」本月至今已下跌約6%，今年已跌逾20%。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110927