中國政府再出手紓困 第4季緩收5000億費用

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（中央社台北28日電）為穩定受疫情重創的經濟，中國政府祭出各式紓困與振興政策，近日宣布將擴大今年第4季緩繳措施，包含14項行政事業性收費與工程保證金，緩收金額約人民幣1160億（約新台幣5104億元）。

新華社報導，中國國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議，會中宣布為幫助市場主體減負紓困，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階段性緩繳。

會議指出，穩增長、穩就業、保民生，關鍵要保市場主體。針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大的情形，加大紓困力度，促進經濟回穩向上。

據會議，新的紓困措施以緩繳費用為主，將在第4季執行。

緩繳費用分為兩類，一是包含耕地開墾費、污水和生活垃圾處理費在內的14項行政事業性收費，規模約人民幣530多億元，不收滯納金。鼓勵各地對地方涉企行政事業性收費實行緩繳，嚴禁亂收費；二是各類工程項目品質保證金，規模約630億元。整體緩收金額規模約1160億元。

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除緩收費用，會中通過「促進個體工商戶發展條例」草案，明確規範實行平等准入、公平待遇、依法保護財產權、經營自主權，將登記和稅費金融支持等行之有效做法上升為法規；同時要求個體工商戶要依法誠信經營，任何單位和個人不得侵害其合法權益。

會議指出，中國目前有1.6億個市場主體，其中個體工商戶1.1億戶。個體工商戶對促就業、惠民生、擴需求、暢通經濟微循環等具有獨特而重要作用，要強化法治保障。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110928