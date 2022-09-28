唐山打人案後 中國掃黑逮捕143萬人

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中國河北省唐山市6月一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

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（中央社台北28日電）中國公安部自唐山打人案後於6月25日展開代號「百日行動」掃黑行動，並於昨天公布成果指出，共破獲64萬餘起刑事案件，逮捕143萬疑犯。

中新網報導，中國公安部百日行動辦公室主任、治安管理局長仇保利27日表示，6月25日以來，各級公安機關全警動員、全力以赴，從打防管治4條戰線發起攻勢。

他說，累計百日行動共破獲刑事案件64萬餘起，逮捕違法犯罪嫌疑人143萬餘人，掛牌整治治安亂點7442個， 「用硬拳頭保護婦女、未成年人、老年人、殘疾人等弱勢群體」。

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公安部百日行動辦公室副主任、治安管理局二級巡視員尹春吉表示，3次集中統一行動期間，公安機關共出動民警輔警970.7萬人次，發動群防群治力量1188.2萬人次，設立臨時查緝卡點17.5萬個，累計抓獲現行違法犯罪嫌疑人16.2萬人，查處酒駕醉駕67.4萬起，排查整改各類安全隱患56.7萬處。

針對河北唐山6月發生的震驚各界惡霸打人案，河北廣陽區人民法院日前宣判，被告陳繼志因尋釁滋事及聚眾鬥毆等罪，判有期徒刑24年，其餘27名被告分別判刑6個月至11年不等。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110928