唐山打人案後被撤文明城市資格 已逾10年入選

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（中央社記者張淑伶北京22日電）近日河北唐山發生殘暴的圍毆女性案，引發輿論高度關注。陸媒報導，唐山「全國文明城市」資格已被終止。不過，年初時因「鐵鏈女」事件受批評的江蘇徐州市，仍列在文明城市中。

中國城市報今天在官方微博上發布，河北省唐山市「全國文明城市」資格近日已被中央文明辦停止。

這篇微博發文說，文明城市榮譽屬於全體市民，不容抹黑和褻瀆。社會各界都應格外珍惜、共同守護文明的善意和城市的溫度。

華夏時報指出，全國文明城市，簡稱文明城市，是指在「全面建設小康社會」中市民整體素質和城市文明程度較高的城市，是反映城市整體文明水平的最高榮譽稱號，是目前中國國內城市綜合類評比中的最高榮譽，也是最具有價值的城市品牌。

全國文明城市的評選從2005年開始，每3年一屆，最近的一屆是2020年度。唐山從2011年入選，2014年、2017年、2020年都成功蟬聯。

江蘇省徐州市今年初爆發當地村莊有女性被鐵鏈鎖脖、陸續生下8個孩子，引發全國對拐賣人口及農村女性地位的聲討。當時就有網友指出，徐州名列「全國文明城市」是一大諷刺。

如今唐山打人案又再度掀起輿論風暴，民眾對於「全國文明城市」的權威性再度質疑。（編輯：曹宇帆）1110622