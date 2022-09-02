唐山打人案後 河北百日行動共拘2.76萬名疑犯

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（中央社台北2日電）河北唐山6月發生震驚各界的惡霸打人案後，河北省公安廳隨後部署夏季治安打擊整治「百日行動」。據公布，「百日行動」以來，全省公安機關共抓獲各類違法疑犯2.76萬人。

唐山6月10日凌晨發生惡霸在餐廳暴打女子事件，震驚各界，也重創當地形象。河北省公安廳隨後部署夏季治安打擊整治「百日行動」。

綜合證券時報等陸媒報導，河北省公安廳昨天宣布，「百日行動」以來，全省公安機關共破獲2.7萬起刑事案件，抓獲各類違法疑犯2.76萬人，「在全省範圍內迅速形成高壓震懾態勢」。

對於河北省公安局宣傳的工作成果，據香港01，有網友嘲諷「看來成績巨大，那以前都在幹什麼呢？真是可笑」、「成績斐然，但從公布的數據看，社會治安已經惡化到何等程度，揪心」。

此外，河北省公安廳還展開夏季「靖街」巡邏防控專項行動，「為群眾『守夜』、為平安『站崗』」。

據報導，這段期間，河北省各地公安巡特警部門出動警力233.4萬人次，發動群防群治力量180.5萬人次，拘捕3716名現行違法疑犯，組織區域性臨查臨檢行動7385次。

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對於唐山打人案，河北省人民檢察院官方微博8月29日公布，該案已於當月11日由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。廣陽區人民檢察院已依法向廣陽區人民法院提起公訴。

另據官媒央視，對於該案涉及的失職失責及腐敗問題，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊和衡水等3地紀檢監察機關展開查處，深挖惡勢力組織背後的保護傘，已對15名相關人員立案調查。（編輯：周慧盈/邱國強）1110902