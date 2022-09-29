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回應如何看待大陸地區 陸委會：依法處理

2022/9/29 18:15
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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）總統蔡英文提出兩岸互不隸屬，對於政府如何看待「大陸地區」，陸委會今天重申，政府的兩岸政策一貫而堅定，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例與相關法令處理兩岸事務。

前總統馬英九昨天表示，蔡總統說中華民國與中華人民共和國互不隸屬是挑釁，更違反中華民國憲法，並批評蔡政府不接受「九二共識」。

大陸委員會29日舉辦例行記者會，發言人邱垂正表示，蔡總統提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，反映的是兩岸客觀現實；陸委會民調也顯示，有近8成民眾認為互不隸屬是客觀現狀。

他說，對於中共當局定義一中原則的「九二共識」與「一國兩制」，台灣民意早已堅定拒絕，呼籲國內各界認清中共當局對台政治意圖。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，政府依據中華民國憲法及增修條文治理國家，與中華人民共和國互不隸屬。「不只是中華人民共和國，我們翻遍了中華民國憲法所有條文也找不到中華民國隸屬於這個世界上其他任何一個國家的規定。」

邱垂正說，政府兩岸政策維持一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例與相關法令處理兩岸事務，致力捍衛國家主權與台灣民主。只有中共務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與現狀，和平、對等、民主、對話，才有助於展開雙方良性互動的正常關係。

針對媒體進一步提問，蔡總統提出兩岸互不隸屬，現在政府如何看待「大陸地區」？

邱垂正說：「我們重申兩岸政策一貫而堅定，我們是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例與相關法令處理兩岸事務。」（編輯：楊昇儒）1110929

邱垂正
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