香港何時0+0 醫衛局長：有責任不使中國爆疫情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）香港社會普遍要求盡快實施「0+0」入境免檢疫。香港醫衛局長盧寵茂受訪並未說明實施「0+0」的時間表或條件，卻表示香港不能只跟隨國際，並有責任確保不使中國爆發疫情。

據彭博（Bloomberg）29日報導，香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，香港已執行很多措施重新與國際接軌，並且優先於各方預期，像是此前各方預測香港由「3+4」放寬至「0+7」。

他說，但港府決定放寬至「0+3」，公布至正式實施只相隔2天，由「3+4」放寬至「0+3」相隔一個多月。

而香港主要競爭對手新加坡數月前已開放，被稱之為防疫政策「強硬派」的盧寵茂說，從來沒有反對開放，因香港是國際城市，更是中國對外的窗口，但放寬入境檢疫需安全、有序及暢順進行。

對於消息指稱，10月或11月香港將實施「0+0」，盧寵茂說：「如果今天可以，我不會等到明天。」目前仍在檢視「0+3」實施後的數據。

當今全球除中國外，世界已重新開放，盧寵茂表示，香港是中國一部份，有責任確保不會使中國爆發疫情，政府也經常強調，開放與中國聯繫沒有衝突。

他說，香港要放寬為「0+0」，中國是否也放寬邊境限制是其中一個考慮因素，同樣香港也考慮其他國家的做法，但香港不能只看國際的情況及跟隨國際的做法，也需考慮中國的情況。

他強調，除非香港出現新變異病毒株，否則香港將繼續重新開放，不會走回頭路。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110930