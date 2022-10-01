香港部份社交距離措施未放寬 限聚令維持4人

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（中央社台北1日電）港府昨天公布放寬部份社交距離措施，但限制在公共場合的群組聚集人數限聚令仍維持4人，在政府放寬餐廳每桌最多12人的情況下，理論上這12人用餐後走到街上需分為3組，否則有違法風險。

香港政府昨天公布由10月6日起放寬的社交距離措施，包括餐廳每桌由最多8人增至12人；宴會人數上限由120人提高至240人。酒吧、酒館、夜總會等每桌人數由最多4人增至6人。

不過，限聚令仍維持4人，即除獲豁免外，繼續禁止在公眾地方進行4人以上的群組聚集。這樣變成在新措施下，脫下口罩同桌吃飯可以最多12人，但是戴上口罩在室外同行最多只可4人。

除了限聚令外，部份社交距離措施也未放寬，包括酒吧營業時間只可以由每天上午5時至翌日凌晨1時59分，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。進入指定場所如餐廳及酒店等仍要掃描「安心出行」二維碼。

明報今天報導，香港醫務衛生局副局長李夏茵昨天在記者會上三度被追問為何未撤銷限聚令，均未有正面回應，稱希望逐步放寬措施以防疫情反彈。

報導引述香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁表示，目前不論放寬哪些措施，都不會影響COVID-19疫情向下趨勢，逐步放寬措施觀感上較穩妥，也可避免被質疑是「躺平」。

至於為何某些措施可放寬、某些不可，金冬雁指相信政府都未必能解釋。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111001