中國首次在港澳選拔太空人 李家超稱有歷史意義

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（中央社台北2日電）中國正在選拔第4批預備太空人，其中，負責在太空實驗的載荷專家將首次在港澳地區選拔。香港行政長官李家超說，這代表了國家對香港科研水準的信心，極具歷史性意義。

央視新聞報導，據中國載人航天工程辦公室消息，這次共選拔12至14名預備航天員（太空人），包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中，載荷專家2名左右。

報導說，航天駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事太空科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

此次預備太空人選拔，預計1年半左右時間完成，並首次在港澳地區選拔載荷專家。

「載荷專家」是指在太空實驗室做實驗的太空人，包括天文觀測、物理實驗等。

香港特區行政長官李家超今天對此回應表示，這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。這讓香港人有機會實現航天夢，貢獻國家。

李家超說，國家在港選拔載荷專家，標誌著鼓勵和歡迎香港同胞在國家發展中作出貢獻，標誌著國家對香港科研水準的信心，以及對香港青年發展的關心。

他還表示，特區政府鼓勵全港學生以至社會各界借此機會多認識國家載人航天工程的豐碩成果，「增強國家意識和國民身分認同」。（編輯：張淑伶）1111002