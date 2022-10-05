疫情後復常 港官員：致力盡快恢復社會經濟活動

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（中央社記者張謙香港5日電）香港財政司司長陳茂波今天說，政府會在保障市民健康的前提下，盡快致力恢復社會經濟活動；他並預期下月初登場的國際金融峰會將會成功舉行。

陳茂波上午與多名官員到立法會出席交流會，他事後向媒體說，政府在COVID-19防疫抗疫方面的工作成效明顯，而疫情一直在變，政府會因應疫情，在保障市民健康的前提下，盡快全力恢復社會經濟活動。

他並說，有信心11月在港舉行的國際金融峰會將會成功舉行。

他指出，不少海外嘉賓早已答應出席11月的峰會，一些未獲邀人士也主動聯絡港府，詢問是否可以出席。

香港金融管理局將於11月1至2日舉辦國際金融領袖投資峰會，屆時將約有200名來自全球的金融領袖與會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，港府長時間採取嚴格的防疫措施，導致不少在港商人離港，海外商人則不願來港，這種情況重創了香港的金融及經貿地位。

此前有不少報導指出，香港和新加坡同時作為國際金融及貿易服務中心，前者已被後者比下去，不少金融機構或高層已從香港遷至新加坡。

在業界的壓力下，港府近期逐步放寬防疫措施，一些媒體更預測，當局將於本月中以後完全取消海外入境者的隔離檢疫及醫學監測要求。

下月初舉行的國際金融峰會已被視為香港走向復常的標誌性活動。（編輯：周慧盈）1111005