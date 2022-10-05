中國首鋼資助倫敦帝國學院研究 實驗室逐步關閉

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（中央社台北5日電）外媒報導，中國國有企業首鋼集團與倫敦帝國學院合辦聯合實驗室，研究輕鋼系統及車用防撞系統，但在英國當前視中國為國家安全問題的背景下，實驗室將逐步關閉。

美國之音（VOA）中文網今天引述英國「泰晤士報」（The Times）作了上述報導。

報導說，首鋼集團與倫敦帝國學院合辦了一所聯合實驗室，用於研究輕鋼系統及車用防撞系統。首鋼於2018至2021年之間提供50萬至100萬英鎊（約新台幣1800萬至3600萬元）的研究資金，其中去年提供約20萬鎊。

一名消息人士向泰晤士報透露，實驗室明年底前將逐步關閉。

據報導，該實驗室可能涉及軍民兩用技術的研究，成員近期與首鋼技術研究院發表了一篇關於製造高強度鎂鋼新方法的論文，有關研究在倫敦進行。

首鋼旗下的首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司的網頁列明，其中一項產品為「軍工用鋼」。

英國中間偏右派智庫Civitas的國防及安全部門主任克拉克（Robert Clark）對泰晤士報表示，前後幾屆的英國政府都希望爭取中國最大的製造、研究及科技企業的投資，而這些企業不但服從於中國軍方，更幫助中國軍方挑戰依據規則的世界秩序。英國這種做法必須停止。

倫敦帝國學院一名發言人對泰晤士報表示，學院的研究是公開並且時常發表在重要國際期刊，學院不會進行任何機密研究。

發言人說，所有合作都會經過審查，並定期重審，學院注重英國的國家安全，與相關英國政府部門恆常緊密合作。

報導說，倫敦帝國學院及英國政府國際貿易部都拒絕回應有否批准向首鋼出口研究成果或科技，首鋼也拒絕評論。

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英國「衛報」（The Guardian）稍早前曾報導，倫敦帝國學院將關閉兩個由中國航空工業集團贊助的主要研究中心，包括中航工業結構設計製造中心（AVIC Centre for Structural Design and Manufacture），以及學院和北京航空材料研究院（BIAM）合辦的研究所。

倫敦帝國學院指出，在英國政府的「出口管制聯合部門」（Export Control Joint Unit）拒絕許可證申請後，這兩個從2012年開始運作的研究中心將在今年底前關閉。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111005