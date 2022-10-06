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香港走向復常 擬向全球旅客招手

2022/10/6 12:40
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（中央社記者張謙香港6日電）隨著香港社會逐步取消防疫措施，走向復常，旅遊部門正計畫向全球旅客招手，在全球啟動大規模宣傳，但暫時不包括仍然實施嚴格防疫措施的中國大陸。

根據官方香港電台今天報導，旅遊發展局已準備就緒，待香港完全恢復對外通關後，即與業界聯手向全球推廣本地觀光遊，吸引旅客重臨。

旅發局表示，他們的推廣重點首先是亞洲地區，以短途市場為主；航空公司、旅行社、酒店將會對區內遊客推出不同優惠。

港方也會加強及推出多項會議和獎勵旅遊的資助計畫。

旅發局表示，他們也將會邀請全球超過500名旅遊界意見領袖來港，透過他們向全球宣傳香港的魅力。

報導引述旅發局指出，由於大陸方面尚未放寬檢疫限制，港方暫時不會在大陸有大規模宣傳。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情保持平穩，港府正逐步放寬防疫措施。

在與海外往來上，港府已實行較寬鬆的「0+3」入境檢疫安排，即入境旅客不必像過往般在酒店進行強制隔離檢疫，只有3天醫學監測。

各主流媒體及多名政界人士近日都指出，港府將於本月中之後進一步取消醫學監測要求，等同零檢疫。

早前已有報導指出，港府為追回因嚴格防疫而失去的旅遊市場，已準備向全球推廣本地遊，包括以買一送一的方式向全球旅客派發50萬張機票。

香港機場管理局前年向本地航空公司預先購買了50萬張有期限的機票，以協助這些公司取得現金周轉，度過疫情困境。（編輯：唐佩君）1111006

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