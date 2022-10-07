北京進入20大時間 中紀委全會料增選3名副書記

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（中央社台北7日電）中共第19屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議今天舉行，將審議並通過19屆中紀委向20大的工作報告；港媒稍早前預料會議將增選3名中紀委副書記。

綜合香港明報、頭條日報今天報導，100多名中央紀委委員將參加會議，之後並列席9日開幕的19屆七中全會。這兩個會議都是為16日登場的中共20大做準備，標誌着北京正式進入「二十大時間」。

中紀委這次主要議程是審議並通過19屆中紀委向20大的工作報告。據報導，盛傳前中紀委駐公安部紀檢組長孫新陽、前上海紀委書記劉學新、廣東省委組織部長張福海將升任中紀委副書記，是否會在20大前夕提早就位，即將揭曉。

10年前中共18大前夕，張軍、陳文清就在中紀委會議增補為中紀委副書記，兩人目前分別擔任最高檢檢察長和國家安全部部長。

報導表示，反腐敗被視為中共總書記習近平執政10年最大成就，「預料將在黨代會大書特書」。中紀委官網昨天發表題為「全面從嚴治黨取得歷史性、開創性成就，產生全方位、深層次影響」的長文，預計將是中紀委報告的主調，並定義為「新時代黨的自我革命的偉大實踐，開闢了百年大黨自我革命的新境界」。

這篇長文指出，中共18大以來，「以前所未有的勇氣和定力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，剎住了一些多年未剎住的歪風邪氣，解決了許多長期沒有解決的頑瘴痼疾，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉」。

文章強調，「新時代全面從嚴治黨取得的偉大成就，根本在於以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」，並稱面向未來，繼續發揚徹底的自我革命精神，堅持不懈將全面從嚴治黨向縱深推進，不斷增強黨的「四自」（自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高）能力。

據指出，按照日程，9日召開的19屆七中全會是20大前的最後一個籌備會議，主要討論通過20大報告、中紀委報告和黨章修正案，將這3份檔案稿提請20大討論。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111007