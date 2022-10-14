醫學專家籲港府取消4人限聚令

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（中央社記者張謙香港14日電）香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天呼籲政府取消4人的防疫限聚令，認為這項限聚令對基層市民及老人生活有很大影響；相關官員則表示，當局已決定修改法令，放寬限聚令。

官方香港電台報導，何栢良在電台節目上說，這項措施因防疫而制定，但應合乎比例，也要考慮可持續性、成效及成本等，以及是否有足夠證據支持這種做法。

他說，過去在公共屋邨居住的老人都喜歡在邨內公園及戶外地方下棋、聊天及乘涼，但因限聚令，他們都不敢去了。

他指出，防疫最重要的工作是做好疫苗接種，特別是60歲以上的長者，另外則是高風險人士及早診斷，一旦確診，就要在黃金時間內服藥。

疫情爆發3年來，港府一直實施防疫限聚令，最嚴格時禁止超過兩人在公眾地方聚會，目前放寬至4人。

在政府放寬海外人士入境的檢疫安排後，社會上呼籲政府放寬限聚令的聲音愈來愈大。

另外，醫務衛生局局長盧寵茂今天在立法會回應議員質詢相關問題時說，由於當局已放寬餐廳每桌可坐12人，考慮政策的一致性，當局決定修限聚令，由4人改為12人，但這需要一定法律程序，包括立法會要通過相關修正案。

但他指出，近日海外移入的COVID-19確診案有上升趨勢，並且有變異病毒株例如XBB.1等，顯示疫情仍未過去，香港仍要小心應對。（編輯：曹宇帆）1111014