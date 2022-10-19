中共20大之際北京防控嚴峻 大秦鐵路司機集體染疫

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中國官方18日公布新增834例本土病例，10月疫情已涉及29省市，其中中共20大舉行地北京新增42例，當局承認防控形勢嚴峻。圖為北京市觀光地標前門一帶設置的核酸檢測站。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）中國官方今天公布新增834例本土病例，10月疫情已涉及29省市，其中中共20大舉行地北京新增42例，當局承認防控形勢嚴峻，另中國重要的運煤動脈大秦鐵路火車司機集體染疫，就地搭建方艙。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共996例（含確診與無症狀感染者），其中本土834例、境外移入162例。

其中新增本土確診204例，主要包括廣東50例、北京34例、內蒙古24例、山西22例、陜西20例等；另本土無症狀感染630例，主要為新疆116例、內蒙古52例、廣東48例、湖南42例、陜西40例、湖北39例等。

據人民日報所屬健康時報整理，中國10月以來迄今，疫情已涉及29個省、自治區、直轄市。據人民日報所屬健康時報整理，中國10月以來迄今，疫情已涉及29個省、自治區、直轄市。

目前新疆10月累計報告陽性感染者超過4100例，社會面傳播擴散風險依然存在，全疆疫情仍拉警報。

另北京目前正舉行中共第20次全國代表大會，病例持續反彈，18日新增34例本土確診病例及8例本土無症狀感染者。

北京疾病預防控制中心表示，當地疫情存在多個傳播鏈條，防控形勢嚴峻複雜，點名學校、商場、餐飲等人員密集場所嚴格加強風險排查，核酸檢測做到應檢盡檢、不漏一人，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸陰性證明等防控措施。

此外，中國煤炭大省山西大同市近期疫情快速傳播，最受矚目的是大秦鐵路湖東電力機務段工作人員爆群聚疫情，16日單日新增高達96名員工染疫，對此大同市衛健委表示，因湖東電力機務段陽性感染者人數激增，呈明顯聚集性疫情，延長平城區、雲岡區、新榮區、雲州區等4區全域靜默管理至10月21日6時。

大秦鐵路是連接山西省大同市與河北省秦皇島市的貨運專線鐵路，全長653公里是西煤東運的戰略動脈。

疫情發生後，中國社群媒體上出現關注大秦鐵路司機權益的呼聲，指湖東電力機務段的車間已經改成了方艙，這裡沒有暖氣，司機們把煤炭運送到了各地，給全國送去了溫暖，但生病的司機人越來越多，一邊是還要保供，健康的司機們不斷加班加點，身體疲累到極點。 （編輯：唐佩君/吳柏緯）1111019