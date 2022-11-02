胡錫進：無差別超長封控不科學也不合理

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（中央社記者李雅雯上海2日電）前環球時報總編輯胡錫進指出，各地需要可持續的防疫機制，且讓人民願意接受、配合，把大量核酸檢測結果陰性市民一刀切長時間封控在社區，這不科學也沒有法律依據。

胡錫進1日在其社群頁面撰文直指，應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，地方採取一刀切長時間封控防疫手段是不科學、不合理的作法。他的意見在平台上獲得熱烈迴響，有民眾說，「老胡，你這次總算說對了」。

胡錫進認為，中國城市疫情再嚴重，控制程度也遠比外國來得好，核酸檢測結果呈現陰性者攜帶病毒風險低於國外入境者，後者卻可以在隔離7+3後自由行動，人民則困於周邊有疫情，被長時間限制行動，「這當中有哪個地方不對勁，是顯而易見的」。

他說，很多城市大範圍封控，持續一週或10天可基本控制疫情，有的地方封控卻不見效果，這代表封控環節存在嚴重問題，效率低落或根本無效，應該及時做出調整，不能慣性地把社區持續封控下去，那種做法於理於法都沒有根據。

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胡錫進指出，按照變異株Omicron潛伏期等特性，有的社區封了1個月以上仍然有感染者，只能說明封控管理方式和品質出了問題。社區裡核酸檢測結果陰性居民都不應被封控10天以上，不該反覆拖延，「強烈建議超長封控的地方針對陰性居民調整防疫措施」。

「把大量陰性市民長時間一刀切地封控在社區裡，這不科學，也沒有法律依據」，胡錫進強調，這樣做的副作用肯定是巨大的，且會不斷累積。（編輯：吳柏緯）1111102