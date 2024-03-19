胡錫進坦承：中國基層事故出得有點多可能止不住

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（中央社台北19日電）前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進日前發表文章坦承，包括燕郊爆炸、邯鄲初中生命案等在內，中國近來「基層事故出得有點多」。他並認為，形式主義造成基層體系性鬆懈，各種惡性事故增多的趨勢有可能制止不住。

但部分中國網友直指，胡錫進只敢提到「基層鬆懈」，卻只是真相的一小部分，真正的問題並不在基層，而是上層甚至高層，「基層鬆懈」說是在幫高層卸責。更有網友暗喻，「根源在哪裡？老胡你就別裝糊塗了」，「大家都懂的，老胡不妨說說嘛」。

胡錫進日前以「這是怎麼了？基層惡性事故近來出得有點多！」為題發表文章指出，近一段時間，中國「基層事故出得有點多」，包括火災、爆炸和塌樓，也包括邯鄲3個初中生殘忍殺害一名同學這樣的「離奇惡性案件」。

他表示，中國這麼大，雖然「這不出事那出事」，但他還是覺得「有點不對勁」。幾位專家學者私下議論，覺得「基層現在躺平的多，忙形式主義的多，心思用來應付上邊的多」，真正把精力投到本職工作的少了，往往「得過且過」，所以各種事故層出不窮。

胡錫進提到，南京2月發生嚴重火災的明尚西苑小區，先前已發生過2次火災，居然沒有根治隱患，大樓內架空層停放的電動車又多又密，且沒有必須的消防設備。只要基層工作「保持應有的責任感，確實履職到位了」，這起事故本應能夠避免。

他說，中國基層「不得不忙各種表面文章」，本職工作反而成了「業餘」、「副業」，這樣的情況絕非是個別的。所以他真的有些憂慮，由於形式主義造成中國基層工作的「體系性鬆懈」，各種惡性事故一段時間以來似乎在增多的趨勢，「有可能制止不住」。

胡錫進提到，照理說科技進步了，監測、防範事故的工具和手段越來越多，圍繞安全的投入也不斷增加，中國社會「整體變得越來越安全」應該是大趨勢。

他呼籲，「真正給基層減負吧」。讓老師們專心教育，對每一個學生的情況負責；也讓包括居委會幹部在內的每一名工作人員，把絕大部分精力投入到本職工作上，「少寫各種材料和總結，少面對一些上面的視察和調研，少為某個社會或單位的活動投入過量精力準備」，也盡量「少開點大會小會」。

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胡錫進最後說，讓大家「各自都忙該忙的事情」，中國社會的基層治理品質一定會不斷提高，「各種風險也隨之越壓越低」。

不過，胡錫進這篇文章引來部分中國網友的異議，除前述對他只敢把矛頭指向基層、不敢指向高層的質疑，以及要他直接點出「問題根源在哪裡」的意見外，有其他網友認為，胡錫進此文有他慣常的「帶風向」風格，總有本事把風向「大事化小，小事化了」。實際上，誰能真正讓基層減負呢？不就是只有他不敢提的最高層嗎。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130319