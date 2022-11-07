國際金融峰會落幕 與會者盼香港再放寬防疫限制

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（中央社台北7日電）被視為香港在疫情後重新出發的國際金融峰會剛結束，香港金融管理局總裁余偉文表示，國際高管都希望香港進一步放寬防疫限制，而中國大陸開放邊境，香港才可與大陸重新接軌。

余偉文接受路透社訪問時，作出上述表示，訪問於今天刊登。

香港國際金融領袖投資峰會2日至3日舉行，約有200名國際金融企業高層等出席。因香港仍實施海外入境「0+3」措施，原來在入境首3天不可以在餐廳用餐或進入指定場所，港府額外豁免了與會者一些防疫限制，便利他們參加會議及用餐。

余偉文表示，參加峰會的國際企業高管傳達給他的一些重要訊息，是希望香港可以進一步放鬆防疫措施。

他同時說，希望中國大陸邊境「很快」開放，這對於香港重新與大陸接軌很重要。他明白香港政府已頻繁地與中國大陸方面商討。

隨著美國聯準會升息，香港金管局多次入市承接港元賣盤，香港銀行體系總結餘跌破1000億港元（約新台幣4000億元），是2年來首次。

余偉文表示，就像其他央行一樣，金管局會進行風險評估及預備，也會為最差的情況作準備。

他指出，在上週的金融峰會中，中國監管機構明確表示，他們重視香港作為進入中國大陸的跳板，及承諾會支持香港作為金融中心的角色。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111107