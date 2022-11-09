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中國房地產景氣下滑 龍頭碧桂園退出標普信評

2022/11/9 18:27
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（中央社台北9日電）中國房地產業正在走下坡，龍頭公司碧桂園近日與國際信評機構標普和惠譽協商，退出其發行人信用評等。陸媒報導，據不完全統計，已有約70家房企向3大信評機構提出申請撤銷評等。

財新網報導，促使碧桂園做出上述決定的，是8日標普全球評等將其長期發行人信用評等從BB下調至B+。標普在報告中稱，當前市場對中國民營房地產公司的信心減弱，碧桂園的融資管道縮小；考慮到當前樓市銷售疲軟，碧桂園的流動性有可能在未來一段時間內惡化。

碧桂園方面則表示，公司當前基本面沒有發生重大變化，銷售指標穩中向好，而且公司9月在境內資本市場完成了再融資，成本為全市場最低。

標普發布報告稱，應碧桂園公司的要求，撤銷其發行人信用評等。

碧桂園方面宣稱，本次評等撤銷不會觸發公司存量債務的加速清償條款，不會對公司的償債能力及融資能力產生不利影響。

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碧桂園11月3日發布的10月業績公告顯示，今年10月，碧桂園實現權益合約銷售額人民幣333.3億元（約新台幣1463億元），月增4.09%，連續兩個月業績環比正增長。今年1至10月，碧桂園累計實現權益銷售金額3094.3億元。

每日經濟新聞報導，據不完全統計，截至目前，已有陽光城、佳兆業、新城控股等在內約70家房企向3大評級機構提出申請撤銷評等。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111109

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