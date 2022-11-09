傳中國供銷社收購39%股權 蘇寧易購否認

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（中央社台北9日電）中國頻傳「公私合營」之際，近日大幅拓展規模引發關注的官方供銷合作社，傳出將收購零售巨頭蘇寧易購39%股權，成為第一大股東。不過蘇寧易購今天公告稱「傳聞不屬實」。

蘇寧易購2019年大手筆併購萬達百貨，吃下家樂福中國80%股權後，遭到COVID-19疫情重擊，陷入嚴重虧損，去年甚至一度傳出要破產清算。今年第3季，家樂福中國平均每3天關閉一家門市。

中共20大落幕後，頻傳國企與民企合營；而蟄伏已久的官方供銷合作社，近期因為一些地區大舉為其擴充規模及徵才引發關注與熱議。

據第一財經報導，受「供銷社合作傳聞」影響，蘇寧易購股價已經連續第4個交易日上漲，而且還連兩天漲停鎖死。

對此，蘇寧易購今天中午發布公告稱，關注到11月8日部分媒體在網路上發布的「供銷社收購蘇寧易購39%股權，成為第一大股東，除了線下平台，積極開拓線上市場」等相關訊息。經公司自查並向公司持股5%以上股東核實，不存在上述傳聞中提及的供銷社收購股份事宜，上述傳聞不屬實。

報導稱，雖然並未與供銷社展開合作，但蘇寧易購正在尋求管道，進一步盤活其倉儲物流資產。

據蘇寧易購2022年半年報，公司在物流、服務方面進一步聚焦雲倉業務、家電家裝供應鏈業務，建設完善倉庫園區運營、倉配一體化、送裝一體化等特色服務能力。

報導稱，在業內看來，中國國內家電市場整體表現疲軟，加上線上新興電商平台成長迅速，包括蘇寧易購在內的線下零售企業承受較大的經營壓力。蘇寧易購一方面優化在一二線城市的自營門店，另一方面繼續發展低成本運作的三四線市場的「零售雲」加盟店。但「如何緩解現金流壓力，重塑可持續的盈利模式，依舊是蘇寧易購目前需要面臨的挑戰」。

蘇寧易購此前發布業績顯示，今年前3季，公司實現營業收入人民幣555.38億元（約新台幣2438億元），比去年同期大減51.95%；實現淨利潤為負45.45億元，減虧39.94%。

蘇寧易購在季報中表示，當前公司仍處於淨利潤虧損狀態，其中非常重要的影響因素是家樂福業務受到多重因素影響，帶來規模下降較快，較高的固定租金成本難以分攤。

據時間財經報導，家樂福中國今年以來已關閉54家門市，其中第3季就關店30家，平均每3天就關閉一家門市。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111109