中聯辦主任駱惠寧：香港由治及興要善於鬥爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港17日電）北京中央駐香港代表駱惠寧今天聲稱，要推動香港由治及興，就要善於「鬥爭」。

香港政府今天在政府總部舉辦中國共產黨第20次全國代表大會精神分享會，北京中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧應邀出席並發表講話。

據中聯辦公布，駱惠寧在會上介紹了20大主要精神和意義，並強調香港所有居民應該自覺尊重和維護中共領導，自覺尊重和維護國家的根本制度，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，推動香港的「一國兩制」沿著正確軌道前行。

他又說，20大報告的標題、主題和結束語都突出了「團結奮鬥」，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路，也是香港譜寫由治及興新篇章的必由之路。

他說：「鬥爭內嵌於團結奮鬥之中」，「鬥爭是取得新時代十年成就的重要經驗，也是奪取新征程新勝利的重要法寶。」

他說，「『一國兩制』在香港成功實踐也離不開鬥爭」，開啟香港由治及興新篇章，要不斷增強敢於鬥爭的勇氣和善於鬥爭的本領，迎難而上、破難而進，堅決捍衛國家主權安全發展利益，堅定維護香港長治久安和市民根本福祉。（編輯：陳沛冰）1111117