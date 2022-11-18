貨拉拉司機罷工3日 抗議平台不公要爭合理待遇

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（中央社台北18日電）中國貨車平台「貨拉拉」司機從16日至18日連續3日罷工，事件波及全國各地。他們抗議平台損害司機利益，要爭取合理薪酬。區域負責人稱，受疫情影響，今年部分城市的貨運景氣程度低於預期。

港媒香港01報導，湖北武漢、湖南長沙和福建泉州、浙江溫州都有司機響應罷工，其中廣東深圳、東莞和佛山司機最為踴躍，司機開著貨拉拉車包圍各地總部，要求公司給予回應。

一名東莞市民說，17日在金洲大廈附近有400名司機聚集，要求貨拉拉下架整改，現場有警察到場維持秩序並要求他們解散。據東莞司機透露，深圳17日有破千人響應活動。

頂端新聞報導，從珠三角地區發端的貨拉拉司機抗議事件，也波及到河南。據稱，鄭州市的貨拉拉司機有幾千人，已有9成停運。

報導引述一名貨車司機表示，貨拉拉平台的里程估算不準、貨量不準外，貨主要求司機到站了要裝貨、卸貨，如果司機不同意，貨主投訴到平台，平台就扣司機分；路上因為堵車晚到了，貨主一投訴，平台也扣司機分。「這扣扣，那扣扣，俺都沒錢吃飯了。」

另一名司機說，自己跑貨拉拉不到一年，感覺前幾個月訂單挺多的，後來就越來越少。有前輩告訴他，這是平台為了籠絡新司機，把新訂單給新司機了。

他說，同樣的路程，有時價格高，有時價格低，運價不透明，也讓司機們心裡沒底。

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貨拉拉河南負責人稱，受疫情影響，今年部分城市的貨運市場景氣程度低於預期，「司機們累積的負面情緒比較大」，貨拉拉一直在通過各種方式認真傾聽司機的聲音，與司機群體保持溝通和對話。

中國的貨運平台問題由來已久。今年9月30日，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對貨拉拉等4家貨運平台進行約談，指出部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、拖欠貨車司機運費等問題，要求貨運平台不得惡意壓價競爭，要保持運輸價格相對穩定，讓廣大貨車司機享受通行費減免的紅利。（編輯：張淑伶）1111118