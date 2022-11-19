陸委會：團團有助兩岸交流 不捨牠不幸離世

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（中央社記者呂佳蓉台北19日電）大貓熊「團團」今天下午離世。陸委會表示，「團團」帶給許多台灣大小朋友歡樂及美好回憶，有助兩岸交流，並對於牠的不幸離世表達不捨。

「團團」在今天下午1時48分心跳停止離世。對於怎麼看「團團」對於兩岸交流的作用，以及是否安排陸方人員來台參加相關紀念活動，陸委會以書面方式做出上述回應。

陸委會表示，大貓熊「團團」是兩岸互贈保育類及珍稀動物的交流成果，「團團」在台北市立動物園10多年，帶給許多台灣大小朋友歡樂及美好回憶，也讓大家對大貓熊有更多的了解，有助兩岸交流。

陸委會說，對於「團團」因癲癇持續間歇性發作而不幸離世，感到不捨。

陸委會表示，將持續與台北市立動物園保持聯繫，如果台北市政府及園方擬邀請陸方專家來台參加相關紀念活動，可以提出專案申請，陸委會將會同相關主管機關，提供必要協助。

「團團」離世的消息一出，台灣與中國大陸網友皆在網路上表達哀悼。至發稿時，大陸官方尚未對「團團」離世一事做出回應。（編輯：張淑伶）1111119