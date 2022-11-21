港媒：兩岸信任難中國經濟衰 中共惠台失靈

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（中央社台北21日電）中共於2018年頒布惠台31條已近5年，據香港「南華早報」（SCMP）今天報導，近來中國經濟成長趨緩，又加上兩岸關係緊張不信任感益深，這項原本引發熱議的軟實力統戰策略越來越不受青睞。

報導說，2018年2月間頒布的惠台31條措施，堪稱北京當局致力於和統的關鍵指標，而且是中共領導人習近平堅持推動的當務之急。

不過逾4年的時間一晃而逝，時至今日，專家分析，由於中國經濟趨緩，加上兩岸的政治互疑達到新高，以惠台為號召的經濟誘因，漸漸黯淡無光。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示：「總體而論，兩岸之間的分歧越來越深，而且審視目前可運用的經濟手段，能做的也不多，可能性日益受限。」

何況旅居中國的台灣人數也逐漸遞減，行政院大陸委員會統計，因工作或求學赴中國的人數，2019年減少15萬3000人，2020年更減少24萬2000人。

台灣國立陽明交通大學經營管理研究所教授胡均立表示，疫情爆發與中國實施防疫封控，使得很多台灣人紛紛遠離中國。

而中共當局始於去年監管娛樂業、房地產、科技與網路服務業等，可說是另個嚇壞台灣業者的因素。

胡均立說：「自2020年以來，越來越多台灣人離開中國到其他地區，使得許多惠台政策的成效化為烏有。」

始於2018年的美中貿易戰也造成許多台灣在中國的投資人卻步，華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，而中國當局應拚防疫封控，加深卻步的恐懼。

她說：「由於防疫禁令加上兩岸關係惡化的衝擊，到中國謀職的台灣青年人數沒有增加。」

台灣人公共事務會洛杉磯分會副主席吳兆峰則說，疫情爆發前，由於北京意圖他們的台灣認同，若干「幻滅」的台灣人與企業開始撤離中國，經濟獲利難以彌補尊嚴與自我認同的損失。

吳兆峰表示：「中國始終牢記他們所作所為的目的，以及為何要給台灣人諸多誘因，這些全都是為了力推『一個中國』原則的樣板。」

儘管如此，位於北京的中國與全球化智庫副主任高志凱表示，中國官員可能還是會續推惠台31條，而且頒布更多新的誘因，諸如准允台灣人在中國蓋醫院等。

台灣行政院大陸委員會則說，北京藉由31條回台措施，吸引台灣的資金、技術與人才，同時促成中國的經濟發展和兩個經濟體的統一。

陸委會11月1日告訴南華早報：「直到目前為止，這些措施成效有限，但政府將審慎回應中國，並持續關注他們的發展。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111121