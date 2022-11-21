廣州疫情升溫 全市11區不同程度管控

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（中央社台北21日電）廣州市疫情升溫，雖然沒有封城，但目前全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，除白雲區及海珠區市民原則上居家外，共有8區禁內用及7區暫停返校。

有約1881萬常住人口的廣州市，20日新增8181例本土病例。南方都市報整理了目前廣州市管控情況，全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，當中以白雲區及海珠區的管控較嚴格。

白雲區由21日4時起至25日嚴格限制人員流動，除就醫等需求外，市民原則上非必要不外出，社區、城中村、產業園區實行封閉式管理；地鐵、巴士全時段暫停服務，其他汽車等原則上不流動；除保障行業，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。

已5度延長封控的海珠區，所有市民原則上居家，每天每戶可安排1人就近購買基本生活必需品；社區、城中村、產業園區封閉式管理；地鐵、巴士、出租車等暫停服務，大部分路段臨時交通管控，無通行證私家車不流動。有關措施實行至22日晚上12時，無法確定是否再延長。

網路上曾流傳海珠區及天河區爆發民眾上街抗議封控的影片，目前天河區的管控措施，主要是21日開始暫停內用，密閉、半密閉場所暫停營業。

連同天河區，目前廣州市共有8個區禁止內用，如越秀區及黃埔區等；有7區暫停返校，如天河區，荔灣區及越秀區等。

目前南沙區的管控是眾多區中較少，學校、醫療機構、生活超市（含農貿市場）、批發市場、藥店、餐飲企業、商務大樓等公共場所，要查驗24小時內核酸陰性或檢測中證明。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111121