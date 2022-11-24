中國增6確診者死亡 均為逾80歲慢性病患者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國COVID-19疫情自19日出現一例確診者死亡，為近半年以來首例後，近5天累計6例死亡病例，由於共同點均為80歲以上有慢性病的高齡患者，專家呼籲保護脆弱群體須有對策。

中國近期病例快速上升，23日單日全國新增病例突破3萬大關，疫情增溫之際，也連續通報死亡病例，在各界認為Omicron病毒傳播力強但致病力減弱下，提醒人們病毒依舊帶來威脅。

陸媒「中國新聞網」今天報導，自11月19日至23日，近5天以來31省共報告6例死亡病例，其中北京4例、鄭州1例，成都1例。綜合各地衛健委通報，這6例死亡病例的年齡均在80歲以上，且合併多種其他疾病。

例如19日北京市一名87歲COVID-19確診者死亡，媒體報導是自5月底以來中國首例死亡病例。此名病例87歲，11月13日入院救治，臨床診斷為COVID-19輕型，入院前2周有右側股骨骨折手術史，合併高血壓病史及中風，19日患者因「基礎病病情持續惡化」，肺部感染、呼吸衰竭等，經搶救無效死亡。

另一名87歲北京女性，16日入院，23日因心臟功能不全等慢性疾病死亡。

陸媒「第一財經」報導，隨著感染人數的增加，各地也陸續開始報告死亡病例，均以生活不能自理、合併多種慢性疾病的高齡老人為主。

報導指出，一位參加過今年上海疫情期間抗疫指揮工作的醫務管理人員表示，對於高齡感染者而言，轉運是一個巨大的挑戰，換了一個環境可能造成他們的不適應，熟悉他們情況的人可能無法繼續照顧他們，更何況在轉運過程中涉及到患者的搬運，他們原本已經很脆弱，任何閃失都可能是致命的。

另外，臨床專家建議保護脆弱群體須有對策，一些高齡老人轉運後反而加重了基礎疾病，這主要是由於在轉運的過程中，護理跟不上，導致次生災害的發生。

所以對高齡老人絕對不能一轉了之，對慢性病不管不顧了，原來有人管的，轉運後沒有人管了，或者以各種理由推脫說管不過來，這些都是不該發生的情況。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111124