江澤民移靈民眾夾道哀悼 聯合國秘書長讚推動國際參與

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（中央社上海/紐約1日綜合外電報導）法新社報導，昨天傳出病逝消息的中國前領導人江澤民，今天遺體疑似移出醫院，沿途有民眾手持鮮花標語致哀。聯合國祕書長古特瑞斯則讚揚江澤民堅定支持中國參與國際事務。

新華社昨天報導，96歲中共前總書記暨中國前國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，中午12時13分病逝上海，治喪工作已經展開。

消息傳出後，中國官媒及入口網站首頁均改為黑白色，央視新聞主播更以低緩語氣播報相關新聞，還演奏哀樂，營造全黨致哀氣氛。中共治喪委員會並宣布，即日起至追悼大會日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部及港澳中聯辦與各駐外使領館全面下半旗致哀。

而在江澤民的故鄉江蘇揚州及附近的上海市，也見到許多民眾致哀獻花。法新記者今天上午則在傳聞江澤民病逝的上海醫院附近幾個十字路口，見到大批警力部署。

約中午12時45分，記者見到一列車隊從醫院駛出，最前面的一輛車引擎蓋上似乎擺放一個黃色花圈。車隊其後朝上海虹橋機場的方向駛去。

醫院外路口原本有乘巴士來、身著素色衣服戴口罩的民眾聚集。但車隊出現前一小時，警方命令旁觀民眾離開路口。

根據住在醫院附近一條幹道的一位居民寄給法新社的照片，沿途人行道上有民眾手持白菊花列隊哀悼，有些人舉著寫上「學長一路走好」的橫幅，香港「頭條日報」報導，這些人據信是江澤民母校上海交通大學的學生。

沿路上還有身穿黃背心的官員夾道，有些人則從公路兩旁高樓探頭觀望。

當地一位居民告訴法新社，他昨晚突然接獲通知，說他孩子的學校今天因為「交通因素」停課。他今天下午5時之前也不准離開小區，且必須將公寓窗戶關閉，原因不明。

中國官媒表示，江澤民治喪委員會由總書記習近平擔任主任委員，但並未公布告別式日期。外界預期地點會在北京。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天讚揚江澤民讓中國加入世界貿易組織（WTO）及領導中國創造顯著經濟成長，協助將中國推上國際舞台。

古特瑞斯發布聲明表示，江澤民是一名「國際參與的堅定擁護者」。他特別提到，江澤民擔任中國國家主席任內，北京在1995年主辦了劃時代的聯合國第4次世界婦女大會（4th World Conference on Women）。

古特瑞斯還說，江澤民任內主要發展，包括中國經濟顯著成長及成功加入世貿組織。他對於江澤民逝世消息「深感哀傷」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111201