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許勝雄：大陸封控讓民眾產生極大的生存壓力

2022/12/2 18:56（12/2 19:06 更新）
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海基會2日舉行第11屆董監事第7次聯席會議，由海基會代董事長許勝雄主持。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月2日
海基會2日舉行第11屆董監事第7次聯席會議，由海基會代董事長許勝雄主持。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月2日
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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）海基會代理董事長許勝雄今天說，中國大陸防疫封控措施讓大陸人民產生極大心理與生存上的壓力，這次示威的範圍與人數，反映出民眾積壓已久的不滿情緒。

中國大陸多地上週末掀起反封控的「白紙運動」。海峽交流基金會2日舉行第11屆董監事第7次聯席會議，許勝雄出席發表致詞，作上述表示。

許勝雄指出，「中國大陸反清零的動作，他們（大陸政府）容易用封城方式，使得人跟人之間、社會的活動與物品交流、產業鏈的破壞等等，很深地影響台商在中國大陸的生產與出口」。

他說，前段時間的一些運動，使得中國大陸政府做出調整，提出「快解快封」、「速解訴封」。如果整個封城行為時間拖長，會面臨人員與存貨生產問題、出口產生連帶供需的扭曲；如果「速解速封」，很多企業就不會因人員、物品流動不便產生困難，希望它往好的方向走。

許勝雄並指出，中國大陸防疫封控措施讓人民產生極大心理與生存上的壓力，這次示威範圍、人數，反映出民眾積壓已久的不滿情緒。

他強調，海基會會給予台商關心，會成為台商在大陸最好的後盾。

許勝雄也說，過去2年疫情限制兩岸交流，海基會積極想辦法服務台商。期待中國大陸在疫情有效控制下，能夠逐漸恢復兩岸交流，使得兩岸民眾權益獲得周全保障。

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許勝雄並表示，美國在10月份加碼對中國大陸半導體設備與出口晶片的禁令，讓大陸在半導體發展有卡關現象，美中衝突會更白熱化，各界也關注「去台化」，但他認為台灣的半導體有很好的體系、研發與創新。目前看，台灣是全世界最重要的半導體生產國家。

許勝雄指出，中國大陸眼見他們與美國的衝突可能長期化、常態化，經濟有走向「內循環」的跡象；以出口為導向的台商，在中國大陸的經營處境日益艱難，步伐與策略上要做調適與因應。（編輯：楊昇儒）1111202

#許勝雄
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許勝雄
許勝雄：大陸若很快修正封控 對台商有很大紓解
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