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香港官員暗示中港通關暫時無望

2022/12/9 17:12
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（中央社記者張謙香港9日電）隨著北京當局大幅度放寬防疫措施，香港各界都期望香港與中國大陸可在短期內恢復正常通關，但香港醫務衛生局局長盧寵茂今天說，「通關暫時不是話題」，似乎暗示中港通關暫時無望。

盧寵茂出席立法會衞生事務委員會會議時，多名議員質詢香港能否與中國大陸通關。

官方香港電台報導，盧寵茂回應時說，中國大陸放寬防疫措施比如「新十條」是中國大陸境內政策，而香港屬於境外地方，並說「講通關暫時不是話題」。

在會議上，也有議員要求當局取消海外入境者的「0+3」檢疫措施，以吸引更多海外旅客來港，但盧龐茂說，當局的入境防疫政策需要穩步前進，不希望防疫工作走回頭路。

他說，實施「0+3」後海外入境人數已大幅提升，未來會因應情況再作檢視。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，香港和中國大陸都實施嚴格的入境防疫措施，兩地民眾無法正常往來，中國大陸旅客以往是香港最大觀光客源，這對香港打擊甚深。

目前香港對海外入境旅客採取「0+3」檢疫安排，即免除在酒店隔離，但需要3天醫學監測期，期間可以外出，但不能到餐廳堂食或主題公園等。

中國大陸方面對港人實施「5+3」隔離政策，即入境後隔離5天，另有3天監測期。（編輯：陳沛冰）1111209

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#中國大陸
盧寵茂
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